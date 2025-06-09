В Киеве вытащили 15 млн гривен из багажника автомобиля обмена валюты

В Киеве 46-летний злоумышленник вытащил из багажника автомобиля пункта обмена валюты 15 миллионов гривен (более 28,5 млн рублей).
Как сообщает прокуратура украинской столицы, подозреваемый действовал с товарищами, а план завладения деньгами разрабатывался почти год.
Подельники долго отслеживали процесс перевозки денег и знали, что сотрудники пункта обмена держат значительные суммы в багажнике припаркованного рядом автомобиля.
Преступники заранее вырезали отверстие в багажнике и вывели из него веревку, с помощью которой его открыли в назначенное время. Предварительно они заблокировали дверь офиса, чтобы сотрудники не выскочили во двор.
В настоящее время главный подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее получил 14 лет за умышленное убийство и вышел на свободу в 2015 году.