Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве вытащили 15 млн гривен из багажника автомобиля обмена валюты

В Киеве 46-летний злоумышленник вытащил из багажника автомобиля пункта обмена валюты 15 миллионов гривен (более 28,5 млн рублей).

В Киеве 46-летний злоумышленник вытащил из багажника автомобиля пункта обмена валюты 15 миллионов гривен (более 28,5 млн рублей).

Как сообщает прокуратура украинской столицы, подозреваемый действовал с товарищами, а план завладения деньгами разрабатывался почти год.

Подельники долго отслеживали процесс перевозки денег и знали, что сотрудники пункта обмена держат значительные суммы в багажнике припаркованного рядом автомобиля.

Преступники заранее вырезали отверстие в багажнике и вывели из него веревку, с помощью которой его открыли в назначенное время. Предварительно они заблокировали дверь офиса, чтобы сотрудники не выскочили во двор.

В настоящее время главный подозреваемый задержан. Выяснилось, что ранее получил 14 лет за умышленное убийство и вышел на свободу в 2015 году.