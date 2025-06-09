В Италии спустя три недели поисков нашли обезглавленную эскортницу в чемодане

Ужасающая находка была сделана спустя три недели после её исчезновения. Обезглавленное тело находилось в чемодане, а голова Паун с обширными ожогами была обнаружена в нескольких километрах от этого места.
Первоначально считалось, что женщину похитила преступная группировка, однако вскоре выяснилось, что виновником оказался один из её клиентов — охранник Василе Фрумузаче. Мужчина, также румын по происхождению, признался, что познакомился с Паун через приложение для знакомств. В ночь на 16 мая между ними произошла интимная связь, после которой Фрумузаче раскрыл ей правду о своей семье — у него есть жена и дети.
По словам охранника, экскортница начала его шантажировать, угрожая рассказать о связи супруге, если он не заплатит ей 10 тысяч евро, что примерно равно 907 тысячам рублей. В страхе быть разоблаченным Фрумузаче совершил преступление: он расправился с эскортницей, обезглавив её и сложил останки в чемодан. Затем он вывез тело на ферму, где пытался сжечь голову, облив её бензином и отбросив в сторону.
В настоящее время правоохранительные органы проверяют достоверность показаний мужчины.
Ранее Life.ru писал, что российскую эскортницу «Лолиту ла Руситу» застрелил сутенёр в Сальвадоре. Убийство россиянки расследует полиция страны. Её доставили в больницу с огнестрельными ранениями, где она умерла от полученных травм. По этому делу арестован один человек — Эрвин Лагос Андраде.