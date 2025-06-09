В Италии спустя три недели поисков нашли обезглавленную эскортницу в чемодане

Первоначально считалось, что женщину похитила преступная группировка, однако вскоре выяснилось, что виновником оказался один из её клиентов — охранник Василе Фрумузаче. Мужчина, также румын по происхождению, признался, что познакомился с Паун через приложение для знакомств. В ночь на 16 мая между ними произошла интимная связь, после которой Фрумузаче раскрыл ей правду о своей семье — у него есть жена и дети.