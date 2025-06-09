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Трое детей участника СВО погибли в Башкирии при пожаре в частном доме

Трагедия произошла в селе Старобалтачево.

Источник: Аргументы и факты

В селе Старобалтачево при пожаре в частном бревенчатом доме погибли трое детей, сообщает в своем Telegram-канале ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, при тушении огня были обнаружены погибшими дети 16, девяти и трех лет. Сообщается, что тело старшего ребенка нашли в прихожей, девятилетнего — в ванной, самого младшего — в спальне.

В ведомстве рассказали, что выжил только 12-летний ребенок, который в момент пожара катался во дворе на велосипеде.

В момент пожара дети находились дома одни — многодетная мать ушла по делам, а отец находится в зоне спецоперации, собщили спасатели.

Ранее сообщалось, что в городе Арсеньев Приморского края произошел пожар в частном жилом доме, 72-летний мужчина погиб.