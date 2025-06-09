Стало известно состояние новорождённой девочки, которую мать выбросила из окна в Ленобласти

По информации медиков, девочка, которой пока не дали имени, поступила в больницу с сильным переохлаждением и анемией. Однако при осмотре специалисты не обнаружили на её теле даже синяков или царапин. В первые сутки в реанимации удалось стабилизировать состояние новорождённой, и вскоре её перевели в отделение патологии. Врачи уверены, что при дальнейшем уходе малышка вырастет «хорошей и здоровой».
Трагедия произошла несколько дней назад, когда у юной петербурженки начались роды прямо в квартире её парня. Испугавшись, девушка решила завернуть девочку в пакет и выбросить из окна. Местные жители нашли ребёнка под окнами и немедленно вызвали скорую помощь.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Мать девочки поместили под арест. Суд пока не избрал подростку меру пресечения, однако постановил продлить задержание ещё на 72 часа.