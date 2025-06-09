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СК проверит детскую психбольницу в Санкт-Петербурге на факт сексуального насилия

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту информации о сексуальном насилии в детской больнице Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту информации о сексуальном насилии в детской больнице Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщили в ГСУ СК РФ по городу.

Об инциденте ведомству стало известно 5 июня. Насильственные действия были совершены в отношении 11-летнего ребенка — она лечилась в медучреждении в в Петроградском районе. Также, по предварительным данным, пострадали еще два ребенка.

Следователи проводят проверку по статье о совершении насильственных действий сексуального характера.

Кроме того, сотрудники ведомства пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего. Персоналу больницы также будет дана правовая оценка, уточнили в пресс-службе.

Помимо этого, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки.

8 июня также стало известно о том, что в одной из частных клиник столицы 20-летний медбрат подозревается в изнасиловании 16-летнего подростка.