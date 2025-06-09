В Италии пропавшую эскортницу нашли в чемодане без головы

В Италии был найден виновный в исчезновении румынской эскортницы Марии Денисы Паун, сообщает Corriere Fiorentino.
30-летняя Паун пропала 15 мая, а спустя почти три недели ее тело было обнаружено в чемодане, оставленном среди зарослей ежевики. Женщина была обезглавлена, а ее голова с серьезными ожогами находилась в нескольких километрах от места, где нашли тело. Изначально считалось, что ее похитила преступная группировка, однако виновником оказался один из ее клиентов — охранник Василе Фрумузаче.
Фрумузаче, также румын по происхождению, рассказал, что познакомился с Паун через приложение для знакомств. Ночью 16 мая между ними произошел интимный контакт, после чего он признался, что у него есть жена и дети. По его словам, Паун начала его шантажировать, угрожая рассказать о его семье, если он не заплатит ей 10 тысяч евро (907 тысяч рублей).
Испугавшись последствий, Фрумузаче убил эскортницу, отрезал ей голову и сложил останки в чемодан, который вывез на ферму. Там он попытался сжечь голову, облив ее бензином, и отбросил ее в сторону. В настоящее время проверяется достоверность его показаний.
В Новосибирске же завершено дело о смерти эскортницы Стеллы, чей труп залили бетоном.