В Италии пропавшую эскортницу нашли в чемодане без головы

Фрумузаче, также румын по происхождению, рассказал, что познакомился с Паун через приложение для знакомств. Ночью 16 мая между ними произошел интимный контакт, после чего он признался, что у него есть жена и дети. По его словам, Паун начала его шантажировать, угрожая рассказать о его семье, если он не заплатит ей 10 тысяч евро (907 тысяч рублей).