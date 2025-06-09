Семьям погибших и пострадавшим в терактах на железной дороге выдадут деньги

Общая сумма в размере около 88,1 миллиона рублей будет выделена Министерству по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации из резервного фонда правительства страны для последующего перечисления в бюджеты Курской и Брянской областей. Одновременно с этим, региональным органам власти поручено сформировать и направить в МЧС списки погибших и пострадавших в результате террористических актов для оформления выплаты единовременного пособия.