Семьям погибших и пострадавшим в терактах на железной дороге выдадут деньги

Распоряжение правительства о выплате пособия подписано Мишустиным.
Правительство РФ установило суммы компенсационных выплат пострадавшим в результате терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях. Соответствующий документ подписан главой кабмина Михаилом Мишустиным 9 июня. В общей сложности на компенсации выделено около 88 млн рублей.
«В целях осуществления компенсационных выплат физическим лицам, которым был причинен ущерб в результате террористических актов, совершенных 31 мая и 1 июня 2025 г. на железнодорожном транспорте в Брянской и Курской областях (далее — компенсационные выплаты), выплатить единовременное пособие… Всего 88093,5», — говорится в документе, размещенном на официальном портале опубликования правовых актов. Распоряжение подписано Мишустиным.
В соответствии с представленным документом, родственникам погибших граждан будет предоставлена единовременная выплата в размере 1 миллиона 567 тысяч рублей. Для лиц, получивших тяжелые или средней степени телесные повреждения, предусмотрена компенсация в размере 627 тысяч рублей, а пострадавшие с легкими травмами получат по 313,5 тысячи рублей.
Общая сумма в размере около 88,1 миллиона рублей будет выделена Министерству по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации из резервного фонда правительства страны для последующего перечисления в бюджеты Курской и Брянской областей. Одновременно с этим, региональным органам власти поручено сформировать и направить в МЧС списки погибших и пострадавших в результате террористических актов для оформления выплаты единовременного пособия.