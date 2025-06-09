Аэропорт Калуги закрыли на время из соображений безопасности

Временные ограничения на работу аэропорта были введены из соображений безопасности.
Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение было принята ради обеспечения безопасности полетов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Свое заявление он опубликовал в личном telegram-канале.
На фоне этого мониторинговые каналы сообщили об опасности атаки БПЛА в области. Местные жители заметили пролетающие в небе объекты, похожие на дроны.
Аэропорт приостанавливал работу днем ранее. 8 июня временные ограничения были введены также для обеспечения безопасности перелетов.