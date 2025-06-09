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Аэропорт Калуги закрыли на время из соображений безопасности

Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение было принята ради обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на работу аэропорта были введены из соображений безопасности.

Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение было принята ради обеспечения безопасности полетов.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», — рассказал Кореняко. Свое заявление он опубликовал в личном telegram-канале.

На фоне этого мониторинговые каналы сообщили об опасности атаки БПЛА в области. Местные жители заметили пролетающие в небе объекты, похожие на дроны.

Аэропорт приостанавливал работу днем ранее. 8 июня временные ограничения были введены также для обеспечения безопасности перелетов.