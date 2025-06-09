БПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция

Российские регионы вновь атакованы беспилотниками ВСУ. Некоторые аэропорты уже ограничили прием и отпуск воздушных судов ради безопасности пассажиров. Свежие новости о том, как отражается очередной налет БПЛА — в прямой трансляции URA.RU.