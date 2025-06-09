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БПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция

Российские регионы вновь атакованы беспилотниками ВСУ. Некоторые аэропорты уже ограничили прием и отпуск воздушных судов ради безопасности пассажиров. Свежие новости о том, как отражается очередной налет БПЛА — в прямой трансляции URA.RU.

БПЛА атаковали несколько регионов.

Российские регионы вновь атакованы беспилотниками ВСУ. Некоторые аэропорты уже ограничили прием и отпуск воздушных судов ради безопасности пассажиров. Свежие новости о том, как отражается очередной налет БПЛА — в прямой трансляции URA.RU.

01:39 Аэропорт Калуга в ночь на 10 июня перестал принимать и отправлять рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, решение было принята ради обеспечения безопасности полетов.

01:55 На освобожденной части Запорожской области наблюдается высокая активность вражеских БПЛА. Направление — на юг и юго-восток.

«Особое внимание: Токмак, Мелитополь и пригород, Каменско-Днепровский МО, Васильевка», — сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.