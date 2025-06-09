В центре Киева из автомобиля обмена валют украли 15 миллионов гривен

Ранее в Турции разоблачили схему хищения $29 млн с банковских карт туристов. Более 1,1 миллиарда турецких лир было похищено со счетов иностранных туристов, отдыхавших в Турции, после того, как представитель отеля слил данные банковских карт своим сообщникам. Группировка из 20 человек была позднее задержана турецкой полицией.