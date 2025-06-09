«Мы заберем эту победу»: вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ не упали духом. Видео

На родину вернулась первая группа россиян в возрасте до 25 лет.
Вернувшиеся на Родину из плена на Украине бойцы ВС РФ выразили твердую уверенность, что Россия одержит верх в зоне конфликта. Молодые военнослужащие также поблагодарили всех, кто был причастен к обмену. Видео, где солдаты делятся своими эмоциями, URA.RU передала пресс-служба Минобороны России.
«Ощущение идеальные. Мы дома, мы вернулись. Я очень рад, дома лучше. И как бы оно ни было, мы заберем эту победу любой ценой. Победа будет за нами! Россия вперед, слава России!» — заявил один из бойцов.
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«Полный набор чувств, эмоций. Я просто не могу передать это словами. Я очень рад, что вернулся домой, я счастлив, хочу поскорее услышать своих родных, увидеть хочу очень сильно. Переодели, покормили, довезли тихо, спокойно. Я очень рад, благодарен Министерству обороны за все», — делится своими мыслями другой.
URA.RU ранее подчеркивало, что в рамках стамбульских договоренностей, Украина и Россия провели обмен военнопленными, в результате которого на родину вернулась первая группа российских военнослужащих. Им всем — до 25 лет. Самолет Ил-76 с освобожденными солдатами приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский 9 июня, передает телеканал 360. Украинской стороне было передано аналогичное число военнопленных, отмечает RT.