Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии пассажиры выпали из открытых дверей переполненного поезда

В индийском штате Махараштра четверо пассажиров погибли, а несколько получили травмы, выпав из открытых дверей переполненного поезда. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Источник: Life.ru

Выпавшие из поезда пассажиры погибли. Видео © Х / iamtrending05.

Согласно свидетельствам одного из пострадавших, в тамбуре вагона царила паника, когда на вираже встречный поезд прошёл слишком близко к открытым дверям. В результате некоторые пассажиры не смогли удержаться и упали на рельсы.

Этот трагический случай вновь подчёркивает сложную ситуацию с железнодорожным транспортом в Индии, где люди ежедневно сражаются за возможность добраться до своих населённых пунктов. Переполненные вагоны и недостаток безопасных условий для пассажиров становятся причиной множества происшествий на дорогах страны.

Ранее Life.ru писал, что во французском Страсбурге столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали несколько десятков человек. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка в переключении путей.