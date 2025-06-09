В Индии пассажиры выпали из открытых дверей переполненного поезда

Выпавшие из поезда пассажиры погибли. Видео © Х / iamtrending05.
Согласно свидетельствам одного из пострадавших, в тамбуре вагона царила паника, когда на вираже встречный поезд прошёл слишком близко к открытым дверям. В результате некоторые пассажиры не смогли удержаться и упали на рельсы.
Этот трагический случай вновь подчёркивает сложную ситуацию с железнодорожным транспортом в Индии, где люди ежедневно сражаются за возможность добраться до своих населённых пунктов. Переполненные вагоны и недостаток безопасных условий для пассажиров становятся причиной множества происшествий на дорогах страны.
Ранее Life.ru писал, что во французском Страсбурге столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали несколько десятков человек. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка в переключении путей.