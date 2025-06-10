Раскрыта участь бойца ВС РФ, стрелявшего из гранатомета по жилым домам в освобожденной Судже

Руководитель отметил, что на видео, разошедшемся ранее в соцсетях, военный человек в российской военной форме целенаправленно наносил удары из гранатомета, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. По его словам, удары прошли в непосредственной близости от храма, однако попали в расположенные рядом жилые здания. На самом бойце была кепка с флагом Ингушетии.