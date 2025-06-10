Боец в кепке с флагом Ингушетии стрелял по гражданской инфраструктуре в Судже (архивное фото).
Боец в форме ВС России, нанесший удары из гранатомета по гражданским объектам в Судже Курской области, погиб. Об этом написал в своем telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — написал Хинштейн. Сразу после просмотра видеозаписи он направил обращения в органы военного управления и военную прокуратуру для получения информации о происшествии.
Руководитель отметил, что на видео, разошедшемся ранее в соцсетях, военный человек в российской военной форме целенаправленно наносил удары из гранатомета, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. По его словам, удары прошли в непосредственной близости от храма, однако попали в расположенные рядом жилые здания. На самом бойце была кепка с флагом Ингушетии.
После освобождения Курской области ВС РФ начали продвижение в новых направлениях. Бойцы зашли в Днепропетровскую область, где нанесли удары по промышленным предприятиям, включая завод «Днепропресс». ВСУ также отступают под Сумами, пишет RT.
Ранее в Ставрополе произошел взрыв гранаты у жилого дома, в результате которого погиб ветеран СВО Заур Гурциев; следствие рассматривает версию теракта, однако официальных комментариев о виновнике пока не поступало. На месте инцидента работают следственные органы, а среди возможных подозреваемых назывался уроженец Краснодарского края Никита Пеньков.