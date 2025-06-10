В России пригрозили уничтожить завод Renault, который может появиться на Украине

«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — заявил Ивлев в беседе с РИА Новости. По его словам, несмотря на то что Россия продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле, западные страны продолжают наращивать военную поддержку Украины, поставляя вооружения и организуя производство техники на украинской территории. Депутат отметил, что страны Европы — Британия, Германия и Франция — фактически устроили соревнование по поставкам оружия и организации производства для украинских вооруженных сил.