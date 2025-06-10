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В России пригрозили уничтожить завод Renault, который может появиться на Украине

Завод по производству беспилотников, который может открыть французский концерн Renault на территории Украины, станет законной целью для Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

По словам Ивлева, Британия, Германия и Франция соревнуются, кто больше поставит оружия Украине.

Завод по производству беспилотников, который может открыть французский концерн Renault на территории Украины, станет законной целью для Воздушно-космических сил России. Об этом сообщил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

«Такой завод будет являться законной целью для ракетно-бомбового удара ВКС России», — заявил Ивлев в беседе с РИА Новости. По его словам, несмотря на то что Россия продвигает мирные инициативы на переговорах в Стамбуле, западные страны продолжают наращивать военную поддержку Украины, поставляя вооружения и организуя производство техники на украинской территории. Депутат отметил, что страны Европы — Британия, Германия и Франция — фактически устроили соревнование по поставкам оружия и организации производства для украинских вооруженных сил.

Ранее радиостанция Franceinfo сообщила со ссылкой на источники, что Renault может начать производство БПЛА на Украине. Представители компании подтвердили, что французское правительство контактировало с концерном по этому вопросу, однако подчеркнули: официального решения о запуске проекта пока не принято.