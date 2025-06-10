Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже

«Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — добавил он.