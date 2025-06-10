Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн прокомментировал видео со стрельбой из гранатомета в Судже

Хинштейн: стрелявший в Судже из гранатомета сержант погиб в ДТП.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отреагировал на видео, где военный в российской форме стреляет из гранатомета предположительно в Судже, отметив, что проверка по данному факту уже проведена: выяснилось, что стрелявший погиб в начале июня.

Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором военный в российской форме стреляет из гранатомёта в курской Судже. На его рукаве виден шеврон с аббревиатурой «ВК», что означает принадлежность к органам военной комендатуры.

«В соцсетях распространяется видео, где человек в российской военной форме целенаправленно бьёт из гранатомёта, как утверждается, по гражданской инфраструктуре в Судже. Выстрел едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки. Разместивший запись ТГ-канал интересуется моей реакцией», — написал он в Telegram-канале.

Хинштейн подчеркивает, что, как он увидел ролик, обратился в органы военного управления и военной прокуратуры.

«Как выяснилось, по данному факту уже проведена проверка. На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — добавил он.