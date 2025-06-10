Под Рязанью грузовой поезд совершил вынужденную остановку

Инцидент произошел в 17:15 на перегоне между Старожилово и Денежниково. В результате шесть поездов, следовавших в Москву, Воронеж, Адлер, Санкт-Петербург и Орск, отстают от расписания на 48 минут — 3 часа 44 минуты.