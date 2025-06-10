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Под Рязанью грузовой поезд совершил вынужденную остановку

Вечером 9 июня в Рязанской области грузовой поезд остановился по техническим причинам, что привело к задержкам нескольких пассажирских составов, сообщает Московская железная дорога (МЖД) в своем Telegram-канале.

Вечером 9 июня в Рязанской области грузовой поезд остановился по техническим причинам, что привело к задержкам нескольких пассажирских составов, сообщает Московская железная дорога (МЖД) в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в 17:15 на перегоне между Старожилово и Денежниково. В результате шесть поездов, следовавших в Москву, Воронеж, Адлер, Санкт-Петербург и Орск, отстают от расписания на 48 минут — 3 часа 44 минуты.

МЖД извинилась перед пассажирами за возникшие неудобства и заверила, что предпринимает все необходимые меры для скорейшего устранения задержек.