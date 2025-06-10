На территории Тамбовской области объявили воздушную тревогу

Киевский режим ночью 10 июня выбрал целью для атаки Тамбовскую область. Так, к 00:10 жителей оповестили о воздушной тревоге. Об этом сказано в приложении МЧС.
Так, на всей территории региона объявлена опасность атаки беспилотников. Жителей призвали сохранять спокойствие.
«Внимание!!! Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС)» — сказано в оповещении МЧС.
Ракетная опасность объявлена на территории еще нескольких российских регионов. В их числе Воронежская область. Об ударах не сообщалось.
Ранее французские инвесторы заявили о намерении начать разработку БПЛА для ВСУ на территории Украины. Депутат ГД Леонид Ивлев предупредил, что Россия, в таком случае, будет иметь право на потенциальный удар по заводу.