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Минобороны: ПВО сбили 76 украинских беспилотников над Россией за два часа

Средствами ПВО над регионами РФ уничтожено 76 БПЛА с 21:50 до 23:55 9 июня.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики атаковали российские регионы вечером 9 июня. По имеющимся данным, за два часа силами ПВО было сбито 76 дронов. Такую информацию озвучили в Министерстве обороны РФ.

Так, отмечается, что все беспилотники уничтожены в период с 21:50 до 23:55. Большая часть БПЛА, 46 штук, сбита над Брянской областью. Дроны также ликвидированы в небе над Белгородским, Орловским, Воронежским регионами.

«С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении МО.

Прошлым вечером над Воронежской областью сбили 17 украинских дронов. Беспилотники ликвидированы в течение двух часов, с 22:00 до 00:00. О пострадавших не сообщалось.