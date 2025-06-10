Минобороны: ПВО сбили 76 украинских беспилотников над Россией за два часа

Украинские боевики атаковали российские регионы вечером 9 июня. По имеющимся данным, за два часа силами ПВО было сбито 76 дронов. Такую информацию озвучили в Министерстве обороны РФ.
Так, отмечается, что все беспилотники уничтожены в период с 21:50 до 23:55. Большая часть БПЛА, 46 штук, сбита над Брянской областью. Дроны также ликвидированы в небе над Белгородским, Орловским, Воронежским регионами.
«С 21.50 до 23.55 мск 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении МО.
Прошлым вечером над Воронежской областью сбили 17 украинских дронов. Беспилотники ликвидированы в течение двух часов, с 22:00 до 00:00. О пострадавших не сообщалось.