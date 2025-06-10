Десятки дронов атаковали регионы России в ночь на 10 июня

«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 46 — над территорией Брянской области, 16 — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.