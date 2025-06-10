Десятки дронов атаковали регионы России в ночь на 10 июня

Системы ПВО сбили 76 украинских дронов, заявили в Минобороны РФ.
Дежурные средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в ночь на 10 июня. Как сообщили в Минобороны РФ, с 21:50 до 23:55 мск 9 июня военные сбили 76 украинских дронов самолетного типа над пятью регионами страны.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция.
«Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 46 — над территорией Брянской области, 16 — над территорией Белгородской области, девять БПЛА — над территорией Республики Крым, по два БПЛА — над территориями Орловской и Калужской областей, один БПЛА — над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении telegram-канала ведомства.
В ночь на 10 июня украинские войска предприняли попытку атаковать российские регионы. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где оперативно сообщает об отражении налетов дронов ВСУ.