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76 украинских дронов было сбито над регионами России за два часа

В период с 21:50 до 23:55 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 76 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 46 — было сбито над Брянской областью. 16 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, ещё 9 — над Крымом. По 2 беспилотника — над территориями Орловской и Калужской областей, ещё один дрон был сбит над Воронежской областью.

А в ночь на 9 июня Вооружённые силы Украины атаковали город Чебоксары дронами типа «Лютый». На территории предприятия АО «ВНИИР» упали два беспилотных летательных аппарата. В связи с инцидентом было принято решение о временной приостановке производственного процесса для обеспечения безопасности сотрудников предприятия.