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Аэропорт Тамбова временно закрыли ночью 10 июня на фоне тревоги

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять самолеты в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и объяснил принятые меры вопросами безопасности. Введение ограничений произошло на фоне воздушной тревоги в Тамбовской области.

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и не отправлять рейсы ради безопасности.

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять самолеты в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и объяснил принятые меры вопросами безопасности. Введение ограничений произошло на фоне воздушной тревоги в Тамбовской области.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов», — рассказал Кореняко. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.

Заявление Кореняко прозвучало на фоне объявления воздушной тревоги в Тамбовской области. Об этом ранее сообщало местное управление МЧС.

В эту же ночь временно закрылся аэропорт Калуги. Там системы ПВО также отражали атаку беспилотников. Подробнее об атаке ВСУ на регионы России — в прямой трансляции URA.RU.