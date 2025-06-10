Аэропорт Тамбова временно закрыли ночью 10 июня на фоне тревоги

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять самолеты в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и объяснил принятые меры вопросами безопасности. Введение ограничений произошло на фоне воздушной тревоги в Тамбовской области.