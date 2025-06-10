Аэропорт Тамбова временно закрыли ночью 10 июня на фоне тревоги

Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и не отправлять рейсы ради безопасности.
Аэропорт Тамбова временно перестал принимать и отправлять самолеты в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и объяснил принятые меры вопросами безопасности. Введение ограничений произошло на фоне воздушной тревоги в Тамбовской области.
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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Тамбов», — рассказал Кореняко. Его сообщение опубликовано в личном telegram-канале.
Заявление Кореняко прозвучало на фоне объявления воздушной тревоги в Тамбовской области. Об этом ранее сообщало местное управление МЧС.
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