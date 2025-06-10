Shot: дрон рухнул на территорию школы в Курске

Минобороны Российской Федерации ранее информировало, что с 21:50 до 23:55 средствами противовоздушной обороны над территориями нескольких российских регионов были уничтожены 76 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Кроме того, в аэропортах Калуги и Тамбова был введен режим «Ковер», сообщает RT. В ночь на 9 июня ВСУ осуществили атаку на российскую территорию с использованием около пятидесяти БПЛА.