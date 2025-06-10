Shot: дрон рухнул на территорию школы в Курске

Вооруженные силы Украины запустили по территории России БПЛА.
На территорию школьного двора в Курске упал украинский беспилотный летательный аппарат, передает Shot. По информации местных жителей, в небе над городом прозвучало не менее пяти взрывов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция.
«Местные жители рассказали, что около 30 минут назад (примерно в 2:30 мск) слышали звук пролета украинского БПЛА. По их словам, внезапно он начал пикировать и рухнул прямо на школьный двор. В этот момент людей там не было», — пишет telegram-канал.
Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших не зафиксировано. Жители города сообщают как минимум о пяти взрывах, раздавшихся над различными районами. По имеющимся данным, были приведены в действие системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Официальные ведомства пока не предоставили комментариев по ситуации.
Минобороны Российской Федерации ранее информировало, что с 21:50 до 23:55 средствами противовоздушной обороны над территориями нескольких российских регионов были уничтожены 76 беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Украины. Кроме того, в аэропортах Калуги и Тамбова был введен режим «Ковер», сообщает RT. В ночь на 9 июня ВСУ осуществили атаку на российскую территорию с использованием около пятидесяти БПЛА.