Временные ограничения ввели в столичных аэропортах

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Росавиации.
— Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет, — добавили в пресс-службе ведомства.
Последний раз в столичных авиагаванях Жуковский и Домодедово вводили ограничения 8 июня.
Ранее воздушную тревогу из-за опасности атаки беспилотников объявили в Тамбовской области. Местных призвали сохранять спокойствие.
В эту же ночь вражеский дрон упал на школьный двор в Курске. По предварительным данным, никто не пострадал — в момент падения БПЛА рядом людей не было. Также местные жители рассказали, что не случилось и детонации СВУ.
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