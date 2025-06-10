Дуров удивился тому, что не может покинуть Францию

«Почему я до сих пор не могу покинуть Францию — страну, где проживает менее одного процента от миллиарда пользователей Telegram, — остается загадкой», — написал Дуров в соцсети X.
Он отметил, что до сих пор не понимает, почему против него начато расследование во Франции.
«Сначала власти утверждали, что Telegram не отвечает на французские запросы — но оказалось, что они игнорировали законы ЕС и Франции и не отправили нам ни одного юридически обязывающего судебного запроса до сентября прошлого года», — написал Дуров.
Затем, по его словам, французские власти обвинили Telegram в плохой модерации контента, что вскоре опровергла судебная экспертиза.
Ранее Дуров заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что вести расследования необходимо беспристрастно, вне зависимости от происхождения человека. Он также отметил, что власти России его не арестовывали, а Франция стала самым неожиданным для этого местом, и выразил надежду, что задержание никак не связано с его национальностью.
Дурова задержали в аэропорту Парижа 24 августа, а через несколько дней отпустили под залог в пять миллионов евро. Бизнесмена подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Предпринимателю запретили покидать Францию, два раза в неделю он обязан отмечаться в полиции.