В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе

Губернатор пообещал подать в суд на Трампа. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством. В Калифорнии задержали более 80 человек. Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.