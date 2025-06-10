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В Пентагоне подтвердили размещение 700 морпехов в Лос-Анджелесе

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 10 июн — РИА Новости. В Пентагоне подтвердили размещение 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелесе на фоне протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

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«Около 700 морских пехотинцев из 2-го батальона 7-го полка 1-й дивизии морской пехоты будут плавно интегрированы в силы 10-го подразделения в составе оперативной группы 51 в районе Лос-Анджелеса», — говорится в заявлении северного командования ВС США.

Протесты в Калифорнии

В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Полиция начала применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты против протестующих. В город направлены войска Национальной гвардии. Там уже находится 300 военнослужащих и готовятся к отправке еще 500 морских пехотинцев.

Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Национальную гвардию без просьбы или согласия штата.

Губернатор пообещал подать в суд на Трампа. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс назвала это решение подстрекательством. В Калифорнии задержали более 80 человек. Губернатор пригрозил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.