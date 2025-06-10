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Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Москвы

Временные ограничения на полеты воздушных судов введены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Об этом 10 июня сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах: Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — заявил он.

Ранее в этот же день Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани. Также меры касались аэропортов Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Позже меры для всех воздушных гаваней были сняты. Также сообщалось о введении ограничений в аэропорту Тамбов.