Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Москвы

Ранее в этот же день Кореняко сообщал о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани. Также меры касались аэропортов Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Позже меры для всех воздушных гаваней были сняты. Также сообщалось о введении ограничений в аэропорту Тамбов.