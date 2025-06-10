СМИ: Вражеский дрон упал на школьный двор в Курске

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал на школьный двор в Курске. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.
По словам очевидцев, над городом продолжительное время были слышны звуки пролета вражеского дрона. Беспилотник неожиданно начал пикировать, после чего приземлился на двор одной из школ.
По предварительным данным, никто не пострадал — в момент падения БПЛА рядом людей не было. Также местные жители рассказали, что не случилось и детонации СВУ.
Всего над Курском прозвучало порядка пяти взрывов — предположительно, работала российская система противовоздушной обороны.
Официальной информации о произошедшем пока что нет, уточнили в публикации.
В ночь с 8 на 9 июня средства ПВО сбили 49 украинских БПЛА над территорией России. По ударом оказались Курская, Нижегородская, Орловская области и другие регионы страны.