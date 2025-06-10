В Белгороде попавшего под удар дрона 8-летнего ребенка спасла бабушка

8-летний ребенок пострадал из-за атаки дронов ВСУ на Белгород.
В Белгородском районе сбиты вражеские беспилотники, в результате падения обломков пострадал 8-летний ребенок. Бабушка самостоятельно доставила его в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму. Об этом 10 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.
«Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик. Он был с бабушкой, которая самостоятельно привезла его в больницу. У ребенка диагностировали минно-взрывную травму и баротравму», — отметил глава региона. Мальчика продолжают обследовать.
Также губернатор добавил, что после падения беспилотников возникли возгорания сухой растительности в нескольких местах. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все очаги возгорания, угрозы для населения нет. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.
На месте происшествия работают экстренные службы и представители администрации. Состояние пострадавшего мальчика оценивается врачами, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ВСУ массово атаковали Россию в ночь на 10 июня, в результате чего аэропорты нескольких городов оказались временно закрыты. Жители разных регионов страны сообщают о пролетающих в небе дронах и звуках взрывов. Подробнее об отражении украинской атаки на РФ — в прямой трансляции URA.RU.