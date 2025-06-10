В Белгороде попавшего под удар дрона 8-летнего ребенка спасла бабушка

В Белгородском районе сбиты вражеские беспилотники, в результате падения обломков пострадал 8-летний ребенок. Бабушка самостоятельно доставила его в больницу, где у него диагностировали минно-взрывную травму. Об этом 10 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем официальном telegram-канале.