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Временные ограничения сняли в столичных аэропортах

В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Росавиации.

В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Росавиации.

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