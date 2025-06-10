Временные ограничения сняли в столичных аэропортах

В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Росавиации.
Новость дополняется.
В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Росавиации.
В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Росавиации.
Новость дополняется.