Гладков: В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадал 8-летний ребёнок

Ребёнок находился с бабушкой, которая немедленно привезла его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.