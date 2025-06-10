Гладков: В Белгороде в результате атаки ВСУ пострадал 8-летний ребёнок

«Обломки упали на территории Белгорода, пострадал 8-летний мальчик», — написал он в своём телеграм-канале.
Ребёнок находился с бабушкой, которая немедленно привезла его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму и баротравму. В настоящее время он проходит обследование в детской областной клинической больнице, где медики оказывают ему всю необходимую помощь.
Кроме того, в результате инцидента в нескольких местах произошло возгорание сухой растительности. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все очаги, предотвращая дальнейшее распространение огня.
Напомним, Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 76 украинских дронов за два часа. Над Белгородской областью силы ПВО сбили 16 вражеских БПЛА. Наибольшее количество дронов — 46 — было сбито над Брянской областью.