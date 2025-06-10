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Shot: Во время атаки беспилотника ВСУ по Белгороду пострадал 8-летний ребенок

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду пострадал 8-летний ребенок. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду пострадал 8-летний ребенок. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В момент удара мальчик находился рядом с бабушкой. Пенсионерка самостоятельно отвезла ребенка в больницу.

Медики диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и баротравму. Врачи проводят обследование ребенка в детской областной клинической больнице.

В нескольких местах города произошло загорание сухой растительности — сотрудники МЧС оперативно ликвидировали все очаги, уточнил глава области в своем Telegram-канале.

Ранее воздушную тревогу из-за опасности атаки беспилотников объявили в Тамбовской области. Местных призвали сохранять спокойствие.

В эту же ночь вражеский дрон упал на школьный двор в Курске. По предварительным данным, никто не пострадал — в момент падения БПЛА рядом людей не было. Также местные жители рассказали, что не случилось и детонации СВУ.