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В Киеве и Одессе прогремели взрывы посреди ночи

В Одессе и Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги во многих регионах Украины. Об этом сообщили местные СМИ, подчеркнув, что звуки взрывов в ночь на 10 июня также прозвучали в других городах Украины.

Жителей Киева и Одессы призывали укрыться в бомбоубежищах перед взрывами.

В Одессе и Киеве прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги во многих регионах Украины. Об этом сообщили местные СМИ, подчеркнув, что звуки взрывов в ночь на 10 июня также прозвучали в других городах Украины.

«В Одессе слышны взрывы… Взрывы раздались в Киеве», — говорится в публикациях украинского telegram-канала «ТСН. Новости».

Ранее Киев столкнулся с массовой ночной атакой дронов. Как тогда заявляли власти столицы Украины, в нескольких районах города начались возгорания.