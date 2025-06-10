На Украине собрались переименовать 700 населенных пунктов, чтобы забыть РФ

По состоянию на апрель 2025 года на территории Украины в течение последних десяти лет было переименовано примерно одну тысячу населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах. В частности, город Днепропетровск получил новое название — Днепр, а Кировоград был переименован в Кропивницкий. К началу 2022 года на Украине демонтировали свыше 2,5 тысячи памятников и изменили наименования порядка 50 тысяч улиц, которые ранее носили имена русских писателей, художников и ученых. В рамках политики «дерусификации» также убираются упоминания о советском вкладе во Вторую мировую войну.