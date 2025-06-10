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На Украине собрались переименовать 700 населенных пунктов, чтобы забыть РФ

Более 700 населенных пунктов на Украине планируют переименовать в рамках продолжающейся «деколонизации» и «дерусификации» страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич в эфире телеканала «Рада».

На Украине продолжают избавляться от русских названий.

Более 700 населенных пунктов на Украине планируют переименовать в рамках продолжающейся «деколонизации» и «дерусификации» страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич в эфире телеканала «Рада».

«Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствие законам про деколонизацию», — сказала Констанкевич в эфире украинского телеканала.

По состоянию на апрель 2025 года на территории Украины в течение последних десяти лет было переименовано примерно одну тысячу населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах. В частности, город Днепропетровск получил новое название — Днепр, а Кировоград был переименован в Кропивницкий. К началу 2022 года на Украине демонтировали свыше 2,5 тысячи памятников и изменили наименования порядка 50 тысяч улиц, которые ранее носили имена русских писателей, художников и ученых. В рамках политики «дерусификации» также убираются упоминания о советском вкладе во Вторую мировую войну.