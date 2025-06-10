Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять самолеты

Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять рейсы в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что ограничения являются временными и направлены на обеспечение безопасности полетов.

Ограничения на работу аэропорта были введены из соображений безопасности, рассказали в Росавиации.

Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять рейсы в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что ограничения являются временными и направлены на обеспечение безопасности полетов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕБПЛА Украины атаковали Россию ночью 10 июня, парализовав работу аэропортов: прямая трансляция.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — рассказал Кореняко. Его заявление размещено в личном telegram-канале.

Также в ночь на 10 июня временно закрывали все аэропорты Москвы. С ограничениями в работе столкнулись также авиагавани Тамбова и Калуги.

Ряд регионов России ночью столкнулись с налетом дронов, из-за чего некоторые жители могли слышать взрывы в небе. Подробнее об отражении атаки Украины на Россию — в онлайн-трансляции URA.RU.