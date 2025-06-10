Аэропорт Саратова временно перестал принимать и отправлять самолеты

Ограничения на работу аэропорта были введены из соображений безопасности, рассказали в Росавиации.
Аэропорт Саратова перестал принимать и отправлять рейсы в ночь на 10 июня. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко и подчеркнул, что ограничения являются временными и направлены на обеспечение безопасности полетов.
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«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — рассказал Кореняко. Его заявление размещено в личном telegram-канале.
Также в ночь на 10 июня временно закрывали все аэропорты Москвы. С ограничениями в работе столкнулись также авиагавани Тамбова и Калуги.
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