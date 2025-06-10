Силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников над регионами России за два часа

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) с 21:50 до 23:55 по московскому времени 9 июня сбили 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Минобороны.
Так, 46 вражеских дронов уничтожили над территорией Брянской области, еще 16 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью. Девять БПЛА также зафиксировали над Республикой Крым.
Кроме того, по два дрона сбили в Орловской и Калужской областях, еще один — над Воронежской областью, уточнили в пресс-службе ведомства.
В результате атаки БПЛА ВСУ по Белгороду пострадал 8-летний ребенок. В момент удара мальчик находился рядом с бабушкой. Пенсионерка самостоятельно отвезла ребенка в больницу.