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Силы ПВО сбили 76 украинских беспилотников над регионами России за два часа

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) с 21:50 до 23:55 по московскому времени 9 июня сбили 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Минобороны.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) с 21:50 до 23:55 по московскому времени 9 июня сбили 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Минобороны.

Так, 46 вражеских дронов уничтожили над территорией Брянской области, еще 16 беспилотников ликвидировали над Белгородской областью. Девять БПЛА также зафиксировали над Республикой Крым.

Кроме того, по два дрона сбили в Орловской и Калужской областях, еще один — над Воронежской областью, уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате атаки БПЛА ВСУ по Белгороду пострадал 8-летний ребенок. В момент удара мальчик находился рядом с бабушкой. Пенсионерка самостоятельно отвезла ребенка в больницу.