В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

По его словам, в небе над Белгородским районом были уничтожены вражеские БПЛА, однако обломки одного из них упали на территории города. В момент происшествия мальчик находился вместе с бабушкой, которая самостоятельно доставила его в медицинское учреждение. Сейчас он проходит обследование в детской областной клинической больнице.