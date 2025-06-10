В Белгороде из-за падения обломков БПЛА пострадал ребенок

В Белгороде восьмилетний ребёнок получил травмы в результате падения обломков сбитого беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
По его словам, в небе над Белгородским районом были уничтожены вражеские БПЛА, однако обломки одного из них упали на территории города. В момент происшествия мальчик находился вместе с бабушкой, которая самостоятельно доставила его в медицинское учреждение. Сейчас он проходит обследование в детской областной клинической больнице.
Также в регионе зафиксированы возгорания сухой травы в нескольких районах, вызванные, предположительно, теми же обломками. Сотрудники МЧС оперативно потушили все очаги и продолжают мониторинг обстановки.
Ранее сообщалось, что российские военные за два часа ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в небе над российскими регионами.