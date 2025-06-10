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Землетрясение произошло в Бурятии ночью 10 июня

Подземные толчки почувствовали жители Тункинского района.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тункинском районе Бурятии около четырех часов ночи 10 июня 2025 года произошло землетрясение. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН», подземные толчки ощущались неподалеку от села Кырен.

Благо, сейсмособытие не принесло никаких нарушений. Максимум сибиряки почуствовали, как трясутся люстры, также могли упасть книги с полок. Сейчас все объекты работают в штатном режиме.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 9 июня горела гостиница. Пламя разбушевалось на 11 этаже в маникюрном салоне на улице Депутатской, 47 человек эвакуировались самостоятельно.