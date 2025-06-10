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Рыболовное судно загорелось во Владивостоке

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в МЧС России.

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в МЧС России.

Огонь распространился у пирса в бухте Золотой рог. Пожар охватил 200 квадратных метров.

По предварительным данным, спастись смогли 24 человека, есть один погибший. Сотрудники экстренных служб активно продолжают работать на месте пожара, уточнили в пресс-службе ведомства.

9 июня огнеборцы спасли семилетнего ребенка из загоревшийся квартиры на седьмом этаже в доме на Гжатской улице на западе Москвы. На месте пожара работали 33 спасателя и 10 пожарных машин.

До этого сотрудники МЧС представили к награде школьника, который помог потушить пожар в доме своего друга в московском районе Южное Бутово. Подростку вручили благодарность. Также силовики поблагодарили родителей ученика и директора школы за воспитание ответственного гражданина.