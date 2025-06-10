В Киеве и Борисполе Киевской области прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Зеркало недели».
«Мониторинговые паблики сообщают о мощных взрывах в столице», — говорится в сообщении.
Кроме того, по данным украинских средств массовой информации, взрывы прогремели в Киевской области. В частности, они произошли в городе Борисполе.
Помимо этого, взрывы прогремели в Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена тревога с воздуха.
Кроме того, сирены включены в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Полтаве и Одессе.