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В Киеве и Борисполе Киевской области прогремели взрывы

Кроме того, взрывы произошли в Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.

Источник: Аргументы и факты

Взрывы произошли в украинской столице, информирует «Зеркало недели».

«Мониторинговые паблики сообщают о мощных взрывах в столице», — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным украинских средств массовой информации, взрывы прогремели в Киевской области. В частности, они произошли в городе Борисполе.

Помимо этого, взрывы прогремели в Черкасской, Кировоградской и Черниговской областях.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской области была объявлена тревога с воздуха.

Кроме того, сирены включены в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Полтаве и Одессе.