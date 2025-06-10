Столичные аэропорты возобновили работу

Несколькими часами ранее Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны за вечер 9 июня сбили 76 дронов над шестью регионами РФ. По данным ведомства, 46 беспилотников уничтожили над Брянской областью, 16 — в Белгородской, девять — над Крымом, по два — в Орловской и Калужской областях и один — в Воронежской области.