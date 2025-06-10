Двух мужчин задержали за ограбление прохожего возле подъезда на западе Москвы

«Двое злоумышленников на Мичуринском проспекте подошли к мужчине, который вышел из подъезда. Один из них схватил потерпевшего за шею, в результате чего тот потерял сознание. Очнувшись, мужчина обнаружил пропажу пакета, находившегося в руках. В нем находились рабочие телефоны, которые он должен был отвезти в офис, и его личный гаджет. Потерпевший обратился в полицию. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий полицейские в кратчайшие сроки установили и задержали двоих подозреваемых в районе Южное Тушино. Ими оказались приезжие мужчины 29 и 37 лет. Похищенное злоумышленники успели реализовать», — рассказали в пресс-службе.