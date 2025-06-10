Россия не сможет помочь депутату Сейма, которого преследуют за русский язык

Латвийскому политику Росликову готовы предоставить убежище в России, если ему удастся сбежать.
Москва вряд ли способна оказать какую-либо поддержку находящемуся в Латвии депутату Сейма и лидеру партии «Стабильность!» Алексею Росликову, в отношении которого в стране ведется преследование. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа депутата, защищавшего русский язык в Латвии, завели уголовное дело.
«Вряд ли мы можем. Он субъект того права, он гражданин той страны. Если он как-то вырвется из рук этого режима, по-другому это нельзя назвать, уверен, что Россия его примет», — сообщил Песков ТАСС.
Ранее, как сообщал портал Delfi со ссылкой на Службу государственной безопасности Латвии, в отношении депутата Росликова было возбуждено уголовное дело после его публичных заявлений в поддержку русского языка. По информации ведомства, парламентарий подозревается в содействии Российской Федерации, а также в подстрекательстве к национальной розни и вражде. В службе уточнили, что Росликов ранее неоднократно получал предупреждения и проходил профилактические беседы, в ходе которых его информировали о возможной уголовной ответственности за совершение противоправных действий.
Как URA.RU писало ранее, в России посчитали начало уголовного производства в отношении Росликова свидетельством «охоты на ведьм», которое отражает формирование «опасной тенденции». Дмитрий Песков назвал такую реакцию предсказуемой, пишет RT.