Россия не сможет помочь депутату Сейма, которого преследуют за русский язык

Ранее, как сообщал портал Delfi со ссылкой на Службу государственной безопасности Латвии, в отношении депутата Росликова было возбуждено уголовное дело после его публичных заявлений в поддержку русского языка. По информации ведомства, парламентарий подозревается в содействии Российской Федерации, а также в подстрекательстве к национальной розни и вражде. В службе уточнили, что Росликов ранее неоднократно получал предупреждения и проходил профилактические беседы, в ходе которых его информировали о возможной уголовной ответственности за совершение противоправных действий.