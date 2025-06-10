Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке погиб человек при пожаре на рыболовном судне

По предварительной информации, огнеборцам удалось спасти 24 человека.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке, у пирса в бухте Золотой Рог, произошёл пожар на рыболовном судне. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, уточнив, что площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров.

По предварительной информации, огнеборцам удалось спасти 24 человека, находившихся на борту. Однако, как отмечается в сообщении, один человек, к сожалению, погиб.

Пожарные продолжают работу по ликвидации возгорания. На месте задействованы все необходимые силы и средства для локализации и предотвращения дальнейшего распространения огня.

Ранее на пляже в Геленджике загорелась яхта с туристами. В результате сильно пострадал один из отдыхающих, его доставили в больницу с ожогами 70% тела.