Живодер, издевавшийся над своей собакой, скончался в Приморье

Ранее «КП» писала о поисках собаки по кличке Альфа, сбежавшей с передержки в Артеме. Хозяйка Ольга узнала о пропаже любимого питомца спустя почти три недели, пока находилась в отпуске за пределами Приморья. На помощь пришла подруга Наталья, которая подняла на уши неравнодушных людей и организовала поиски пса.