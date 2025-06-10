Живодер, издевавшийся над своей собакой, скончался в Приморье

Жительница приморского села Новокачалинск нашла избитую окровавленную собаку на улице. По ее словам, бедняга скулила от сильной боли, ей была необходима помощь, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Люди утверждают, что собаку выкинул местный живодер: он травил питомца какое-то время, а затем оставил на произвол судьбы. Почему мужчина поступил подобным образом — неизвестно. Собаке помогли и оказали необходимую помощь, сейчас за ней присматривают волонтеры.
По информации «КП», хозяин пса скончался. Но что конкретно с ним произошло — пока неизвестно, по факту происшествия заведут уголовное дело.
Ранее «КП» писала о поисках собаки по кличке Альфа, сбежавшей с передержки в Артеме. Хозяйка Ольга узнала о пропаже любимого питомца спустя почти три недели, пока находилась в отпуске за пределами Приморья. На помощь пришла подруга Наталья, которая подняла на уши неравнодушных людей и организовала поиски пса.