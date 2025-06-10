Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подозреваемый в убийстве приемного сына казахстанец оказался военным

В Жамбылской области мужчина, которого подозревают в убийстве 10-летнего приемного сына, оказался военным. В семье воспитываются еще четверо детей, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает телеканал, убийство ребенка произошло в одном из сел Таласского района еще в конце мая. Однако информация о случившемся появилась только на днях. Выяснилось, что мальчика привезли в районную больницу уже без признаков жизни. Под подозрение попал 35-летний военный — приемный отец ребенка.

Что именно произошло в тот злополучный день, следствие пока не раскрывает. Известно, что в этой семье пятеро приемных детей появились всего несколько месяцев назад. Всех оставшихся забрали.

«В тот же вечер этих детей из этой семьи изъяли. На сегодняшний день они находятся в государственном учреждении. Следствие ведет военно-следственное управление, так как подозреваемый в совершении данного преступления является военным. Дети на сегодняшний день в безопасности. С ними работают психологи», — сообщил региональный уполномоченный по защите прав детей по Жамбылской области Даурен Багжанов.