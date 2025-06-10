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МЧС: Один человек погиб при пожаре рыболовного судна во Владивостоке

24 человека эвакуированы с горящего в бухте Золотой рог судна.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб при пожаре на рыболовном судне в бухте Золотой рог — центральной бухте Владивостока. Об этом информирует пресс-служба российского МЧС.

«Огнеборцы МЧС России тушат рыболовное судно во Владивостоке. У пирса в бухте Золотой рог загорелось судно на 200 квадратах», — сказано в релизе.

Также сообщается, что спасены 24 человека. Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара.

Ранее сообщалось, что судно компании Morning Midas 3 июня загорелось в акватории Тихого океана. На борту автовоза находилось порядка трех тысяч автомобилей. Их доставляли в Мексику.

Также сообщалось, что шесть граждан России пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи.

Тем временем два человека погибли в результате пожара на заводе в Москве. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 33 человека из горящего здания.