МЧС: Один человек погиб при пожаре рыболовного судна во Владивостоке

Один человек погиб при пожаре на рыболовном судне в бухте Золотой рог — центральной бухте Владивостока. Об этом информирует пресс-служба российского МЧС.
«Огнеборцы МЧС России тушат рыболовное судно во Владивостоке. У пирса в бухте Золотой рог загорелось судно на 200 квадратах», — сказано в релизе.
Также сообщается, что спасены 24 человека. Сотрудники МЧС продолжают тушение пожара.
Ранее сообщалось, что судно компании Morning Midas 3 июня загорелось в акватории Тихого океана. На борту автовоза находилось порядка трех тысяч автомобилей. Их доставляли в Мексику.
Также сообщалось, что шесть граждан России пострадали во время пожара на российском судне Crystal Asia у берегов Южной Кореи.
Тем временем два человека погибли в результате пожара на заводе в Москве. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 33 человека из горящего здания.