«Обиженные по жизни»: Алаудинов не смолчал после нападок на «Ахмат» из-за видео в Судже

Алаудинов заявил, что у бойцов, стрелявших по дому на видео, заметны шевроны военной комендатуры.
Распространившие информацию о том, что стрелявшие на видео по гражданским объектам в Судже военнослужащие являются бойцами батальона спецназа «Ахмат», являются «обиженными по жизни» и не пытаются найти правду в этой истории, поскольку работают на врага. С таким заявлением выступил командир подразделения генерал-лейтенант Апти Алаудинов после публикации записи, на которой мужчина в военной форме стреляет по дому в Судже с гранатомета.
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«Вы, “эксперты”, определили, что это бойцы спецназа “Ахмат”… Я смотрю на то, что вы пишете и для себя понимаю: вы люди, обиженные по жизни, если бы вы писали статью и говорили: “Надо установить того, кто это сделал, и наказать”, я бы вас понял. А когда вы сразу же набрасываетесь на спецназ “Ахмат”, пытаетесь бросить тень на него, сразу видно, что вы не за правду. Не ради справедливости, а из-за того, что вас изнутри ест, что спецназ “Ахмат” — такое сильное серьезное подразделение, с которым не может ничего сделать наш враг. Вы сами работаете на врага», — рассказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале.
Он также подчеркнул, что стрелявшие на видео, по предварительным данным, в гражданские объекты военные не имеют ничего общего со спецназом «Ахмат». По словам Алаудинова, судя по шевронам, они из военной комендатуры, а говорят не на чеченском языке.
Ранее на историю обратил внимание врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Как рассказал глава региона, на видео из гранатомета в сторону храма стрелял младший сержант 158-й военной комендатуры. По словам Хинштейна, к ответственности привлечь военного не успели, поскольку он погиб в ДТП, пытаясь скрыться от преследования сотрудников ГАИ.