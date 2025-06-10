«Обиженные по жизни»: Алаудинов не смолчал после нападок на «Ахмат» из-за видео в Судже

«Вы, “эксперты”, определили, что это бойцы спецназа “Ахмат”… Я смотрю на то, что вы пишете и для себя понимаю: вы люди, обиженные по жизни, если бы вы писали статью и говорили: “Надо установить того, кто это сделал, и наказать”, я бы вас понял. А когда вы сразу же набрасываетесь на спецназ “Ахмат”, пытаетесь бросить тень на него, сразу видно, что вы не за правду. Не ради справедливости, а из-за того, что вас изнутри ест, что спецназ “Ахмат” — такое сильное серьезное подразделение, с которым не может ничего сделать наш враг. Вы сами работаете на врага», — рассказал Алаудинов на видео в своем telegram-канале.