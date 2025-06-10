Новосибирца осудили за взлом аккаунтов и оформление чужих займов

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, в период с января по февраль 2024 года он скупал сим-карты, ранее зарегистрированные на других людей, и восстанавливал через них доступ к мобильным приложениям. Получив доступ к личным данным, оформлял займы от имени владельцев.