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10-летний мальчик ушел гулять, а вскоре его нашли мёртвым

В Чите завели уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика на озере.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следком Забайкалья завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели ребенка на водоеме. Трагедия произошла 8 июня 2025 года — 10-летний мальчик без разрешения родителей отправился к озеру Кенон в Чите, где во время купания утонул.

— Следователи оперативно провели осмотр места происшествия, опросили родителей погибшего и назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств случившегося, — сообщили в региональном СКР.

Следователи обращаются к родителям, педагогам и всем взрослым с призывом усилить контроль за детьми в летний период. Необходимо разъяснять правила поведения на воде, не оставлять детей без присмотра у водоемов, обучать их плаванию и действиям в экстренных ситуациях. Особое внимание следует уделить тому, чтобы ребенок знал, как позвать на помощь и куда обращаться в случае опасности.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе расследуют гибель рабочего при обрушении бетонных плит.