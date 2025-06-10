10-летний мальчик ушел гулять, а вскоре его нашли мёртвым

Следователи обращаются к родителям, педагогам и всем взрослым с призывом усилить контроль за детьми в летний период. Необходимо разъяснять правила поведения на воде, не оставлять детей без присмотра у водоемов, обучать их плаванию и действиям в экстренных ситуациях. Особое внимание следует уделить тому, чтобы ребенок знал, как позвать на помощь и куда обращаться в случае опасности.