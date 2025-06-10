В Новосибирской области фельдшер за взятки оформляла листы нетрудоспособности

Как сообщили в пресс-службе судов региона, в декабре 2023 года женщина через посредника получила 3 тыс. рублей за поддельный лист нетрудоспособности. Позже, в декабре 2024 года, она оформила еще два фиктивных больничных за 2,7 тыс. рублей.